В ПриватБанке подтвердили сбой в "Приват24": заявили об устранении проблемы
Киев • УНН
Пользователи приложения Приват24 временно сталкивались с трудностями. ПриватБанк сообщил об устранении проблемы и возобновлении работы сервиса.
Пользователи приложения "Приват24" временно сталкивались с трудностями в работе сервиса. В ПриватБанке заверили, что проблема уже устранена и система работает в обычном режиме, о чем сообщил в комментарии УНН спикер ПриватБанка Олег Серга.
Детали
Пользователи "Приват24" жаловались на сложности в использовании приложения. Однако, как сообщила пресс-служба учреждения, специалисты ПриватБанка устранили проблему.
Пользователи испытывали сложности в использовании приложения. Сейчас мне сообщили, что проблема устранена
