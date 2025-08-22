У ПриватБанку підтвердили збій у "Приват24": заявили про усунення проблеми

$41.220.16
11:30 • 5146 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 9242 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 7906 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 10552 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 9630 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 12541 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 21896 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 43330 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37587 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 49491 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Популярнi новини
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 20704 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні22 серпня, 02:43 • 19815 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto22 серпня, 03:12 • 16881 перегляди
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16 • 9674 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 10747 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 43326 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 14818 перегляди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Нарендра Моді
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Велика Британія
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 600 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 3764 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 20799 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 88552 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 81769 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Долар США
Лікарські засоби
Криптовалюта

У ПриватБанку підтвердили збій у "Приват24": заявили про усунення проблеми

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Користувачі застосунку Приват24 тимчасово стикалися з труднощами. ПриватБанк повідомив про усунення проблеми та відновлення роботи сервісу.

У ПриватБанку підтвердили збій у "Приват24": заявили про усунення проблеми

Користувачі застосунку "Приват24" тимчасово стикалися із труднощами у роботі сервісу. У ПриватБанку запевнили, що проблему вже усунули й система працює у звичному режимі, про що повідомив у коментарі УНН речник ПриватБанку Олег Серга. 

Деталі

Користувачі "Приват24" скаржилися на складнощі у користуванні застосунком. Утім, як повідомила пресслужба установи, фахівці ПриватБанку усунули проблему.

Користувачі відчували складнощі у користуванні застосунком. Наразі мені повідомили, що проблема усунена

- сказав Олег Серга.

У "Приват 24" стався збій: користувачі повідомляють про проблеми31.05.23, 18:10 • 837064 перегляди

Альона Уткіна

СуспільствоЕкономікаФінанси
ПриватБанк