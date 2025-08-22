У ПриватБанку підтвердили збій у "Приват24": заявили про усунення проблеми
Київ • УНН
Користувачі застосунку Приват24 тимчасово стикалися з труднощами. ПриватБанк повідомив про усунення проблеми та відновлення роботи сервісу.
Користувачі застосунку "Приват24" тимчасово стикалися із труднощами у роботі сервісу. У ПриватБанку запевнили, що проблему вже усунули й система працює у звичному режимі, про що повідомив у коментарі УНН речник ПриватБанку Олег Серга.
Деталі
Користувачі "Приват24" скаржилися на складнощі у користуванні застосунком. Утім, як повідомила пресслужба установи, фахівці ПриватБанку усунули проблему.
Користувачі відчували складнощі у користуванні застосунком. Наразі мені повідомили, що проблема усунена
