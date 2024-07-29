Захватчики совершили 14 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов в 7 общинах, использовались гранатометы, минометы, артиллерия и FPV дроны.
За день оккупанты 14 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 47 взрывов в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская, Эсманьская и Середино-Будская громады
Ситуация в общинах
Краснопольская: захватчики били из гранатометов (9 взрывов).
Белопольская: оккупанты совершили атаку FPV дронами (3 взрыва) и обстрел из минометов (11 взрывов).
Хотинская: противник атаковал FPV дронами (3 взрыва).
Шалыгинская: террористы нанесли атаки FPV дронами (3 взрыва) и сбросили взрывное устройство с БпЛА (1 взрыв).
Николаевская: враг совершил атаку FPV дронами (2 взрыва).
Середино-Будская: россияне сбросили 5 мин на территорию громады.
Эсманская: противник бил из артиллерии (10 взрывов).
Ситуація на Сумщині: росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів28 июля 2024, 07:38 • 31478 просмотров