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В Португалии обнаружили скелет огромного динозавра

Киев • УНН

 • 240393 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Палеонтологи в Португалии раскопали окаменевший скелет динозавра – самый большой из когда-либо найденных в Европе. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

В Португалии обнаружили скелет огромного динозавра

Детали

Считается, что останки принадлежат зауроподу, травоядному динозавру – 12 метров высотой и 25 метров длиной, который блуждал по Земле около 150 миллионов лет назад.

"Это один из самых больших образцов, обнаруженных в Европе, а возможно, и в мире", - сообщила AFP в понедельник палеонтолог Элизабет Малафайя с факультета естественных наук Лиссабонского университета.

Кости были обнаружены португальскими и испанскими учеными в саду дома недалеко от Помбала в центральной Португалии в начале августа.

По словам Малафайя, среди собранных костей они обнаружили остатки ребра длиной около трех метров.

Фрагменты окаменелостей впервые были обнаружены на этом месте в 2017 году, когда владелец перекапывал свой сад, чтобы освободить место для пристройки.

Тот факт, что позвонки и ребра были обнаружены в том же месте и в том положении, в котором они должны находиться в анатомии динозавра, относительно редко, добавила Малафайя.

В ближайшие месяцы команда может провести дополнительные раскопки на месте и в окрестностях.

Добавим

Зауроподы имели характерно длинные шеи и хвосты и являются одними из самых больших животных, которые когда-то жили.

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