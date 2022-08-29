В Португалії знайшли скелет величезного динозавра
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Палеонтологи в Португалії розкопали скам'янілий скелет динозавра - найбільший з коли-небудь знайдених у Європі. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Вважається, що останки належать зауроподу, травоїдному динозавру - 12 метрів заввишки і 25 метрів завдовжки, що блукав Землею близько 150 мільйонів років тому.
"Це один з найбільших зразків, виявлених у Європі, а можливо, і у світі", - повідомила AFP у понеділок палеонтолог Елізабет Малафайя з факультету природничих наук Лісабонського університету.
Кістки були виявлені португальськими та іспанськими вченими в саду будинку неподалік Помбала в центральній Португалії на початку серпня.
За словами Малафайя, серед зібраних кісток вони виявили залишки ребра завдовжки близько трьох метрів.
Фрагменти скам'янілостей вперше були виявлені на цьому місці в 2017 році, коли власник перекопував свій сад, щоб звільнити місце для прибудови.
Той факт, що хребці та ребра були виявлені в тому самому місці і в тому положенні, в якому вони мали б перебувати в анатомії динозавра, є відносно рідкісним, додала Малафайя.
У найближчі місяці команда може провести додаткові розкопки на місці та в околицях.
Додамо
Зауроподи мали характерно довгі шиї та хвости і є одними з найбільших тварин, які колись жили.