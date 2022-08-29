В Португалії знайшли скелет величезного динозавра

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 59023 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 66332 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 79470 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85102 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 95698 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 148685 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70341 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149938 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109266 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69302 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
41%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18966 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20500 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 21839 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10620 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11657 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 59032 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 148689 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173454 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149941 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261387 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95832 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98490 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43083 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46487 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61120 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

В Португалії знайшли скелет величезного динозавра

Київ • УНН

 • 240393 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Палеонтологи в Португалії розкопали скам'янілий скелет динозавра - найбільший з коли-небудь знайдених у Європі. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

В Португалії знайшли скелет величезного динозавра

Деталі

Вважається, що останки належать зауроподу, травоїдному динозавру - 12 метрів заввишки і 25 метрів завдовжки, що блукав Землею близько 150 мільйонів років тому.

"Це один з найбільших зразків, виявлених у Європі, а можливо, і у світі", - повідомила AFP у понеділок палеонтолог Елізабет Малафайя з факультету природничих наук Лісабонського університету.

Кістки були виявлені португальськими та іспанськими вченими в саду будинку неподалік Помбала в центральній Португалії на початку серпня.

За словами Малафайя, серед зібраних кісток вони виявили залишки ребра завдовжки близько трьох метрів.

Фрагменти скам'янілостей вперше були виявлені на цьому місці в 2017 році, коли власник перекопував свій сад, щоб звільнити місце для прибудови.

Той факт, що хребці та ребра були виявлені в тому самому місці і в тому положенні, в якому вони мали б перебувати в анатомії динозавра, є відносно рідкісним, додала Малафайя.

У найближчі місяці команда може провести додаткові розкопки на місці та в околицях.

Додамо

Зауроподи мали характерно довгі шиї та хвости і є одними з найбільших тварин, які колись жили.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53