В Полтаве массовое отравление студентов: за ночь госпитализировали 27 человек

Один человек погиб, семь ранены - последствия вражеского обстрела Донетчины

Российские войска совершили 21 обстрел Донецка, в результате которых погиб один и были ранены семь гражданских лиц; было повреждено 25 гражданских объектов, включая жилые дома, больницу и школы.