На рождественской ярмарке в польском Щецине произошел скандал из-за палатки, в которой работали пророссийские монахини из беларуси. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.

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Отмечается, что большинство яток на ярмарке выглядели одинаково, в то же время одна из них стала знаменитой. Речь идет о лавочке № 34, которой руководит православный монастырь Святой Елизаветы из Минска. Эта женская религиозная община подчинена московскому патриархату. Она активно поддерживает режим белорусского президента александра лукашенко и российское вторжение в Украину.

Эти монахини ездят на различные мероприятия в Европе, чтобы торговать и зарабатывать деньги, часть которых предназначена для поддержки режима лукашенко, а часть пойдет на поддержку российских военных в Украине. Они не скрывают, что покупают технику, автомобили и даже боеприпасы для российских солдат,

Белорусские активисты, живущие в Щецине, решили устроить акцию протеста. Об этом стало известно руководству муниципальной компании, которая организует ярмарку. Быстро было принято решение расторгнуть контракт с монахинями.

После того, как мы получили информацию о дополнительной деятельности сестер, мы предприняли шаги, чтобы не допустить их дальнейшей торговли ... мы больше не будем сотрудничать с монахинями ни сейчас, ни в будущем,