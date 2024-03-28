В Польше разоблачили шпионскую сеть, которая распространяла пророссийскую пропаганду в отношении Украины и ЕС

Польские правоохранители разоблачили шпионскую сеть, которая занималась организацией пророссийских инициатив и медиакампаний в странах ЕС против государств и органов Евросоюза, а также против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Отмечается, что агентство внутренней безопасности (ABW) провело обыски в Варшаве и Тихах в рамках расследования шпионской деятельности в пользу рф.

Во время операции ABW было изъято 48 500 евро и 36 000 долларов. Также кроме обысков, состоялись первые допросы лиц, которые проходят по делу.

Отмечается, что операция стала результатом международного сотрудничества агентства с рядом европейских служб, в частности, скоординированной с партнерами из Чешской Республики.

В результате была задокументирована деятельность, направленная на организацию пророссийских инициатив и медиакампаний в странах ЕС. Целью была реализация внешнеполитических целей кремля, в частности ослабление позиций Республики Польша на международной арене, дискредитация Украины и имиджа органов ЕС - заявил представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский.

Предварительно для этого был запущен, среди прочего, международный веб-сайт voice-of-europe.eu, на котором публиковали статьи, заявления, комментарии или интервью с предвзятым, пророссийским подтекстом.

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Дополнение

Также в ABW заявили, что действия "также являются результатом расследования, завершенного 19 января 2024 года обвинительным актом, в ходе которого были собраны доказательства против гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб".

Правоохранители объяснили, что мужчина находился среди польских и европейских парламентариев и выполнял задачи, заказанные и профинансированные представителями российской разведки.

Эти задачи включали пропаганду, дезинформацию и политические провокации. Их целью было создание российских сфер влияния в Европе

Напомним

В январе польские правоохранители задержали гражданку Беларуси, которую обвиняют в шпионаже.