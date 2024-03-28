В Польше разоблачили шпионскую сеть, которая распространяла пророссийскую пропаганду в отношении Украины и ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  14540 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
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Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139038 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  142742 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  151893 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127069 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139846 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126552 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143751 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

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Украина получила более 250 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19

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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  180065 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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21 марта 2024, 11:56  •  539356 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  491056 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  505890 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  523991 просмотра

В Польше разоблачили шпионскую сеть, которая распространяла пророссийскую пропаганду в отношении Украины и ЕС

Польские правоохранители разоблачили российскую шпионскую сеть, которая организовывала пророссийские инициативы и медиа-кампании в ЕС с целью дискредитации Украины, институтов ЕС и ослабления международной позиции Польши.

Война •   •  8664 просмотра
В Польше разоблачили шпионскую сеть, которая распространяла пророссийскую пропаганду в отношении Украины и ЕС

Украина и Польша на правительственных консультациях обсудили ситуацию на границе и агроторговлю: о чем договорились

Украина и Польша провели в Варшаве правительственные консультации с целью урегулирования таких вопросов, как ситуация на границе, торговля сельскохозяйственной продукцией, и поиска взаимовыгодных решений путем диалога и компромиссов.

Экономика •   •  7677 просмотра
Украина и Польша на правительственных консультациях обсудили ситуацию на границе и агроторговлю: о чем договорились

От юрисконсульта до директора Николаевской пивоварни: неожиданный карьерный путь Александра Балахнова в AB InBev Efes Ukraine

Неожиданный карьерный путь Александра Балахнова в AB InBev Efes Ukraine.

Новости Бизнеса •   •  5193 просмотра
От юрисконсульта до директора Николаевской пивоварни: неожиданный карьерный путь Александра Балахнова в AB InBev Efes Ukraine

Военная помощь Украине и замораживание активов рф: Стефанчук встретился с председателем Национального собрания Франции

Стефанчук обсудил с президентом Национальной ассамблеи Франции оборонные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны, ракеты дальнего радиуса действия и авиационную поддержку, а также замораживание российских активов для компенсации потерь Украины.

Война •   •  12301 просмотра
Военная помощь Украине и замораживание активов рф: Стефанчук встретился с председателем Национального собрания Франции

ЮНЕСКО приняло программу чрезвычайной помощи Украине

ЮНЕСКО утвердила программу чрезвычайной помощи для мониторинга и преодоления экологического ущерба от разрушения россией Каховской плотины в Украине, мобилизовав более 66 миллионов долларов США для восстановления культурного наследия, образования и науки Украины, пострадавших от российской агрессии.

Война •   •  10143 просмотра
ЮНЕСКО приняло программу чрезвычайной помощи Украине

В Ровно сообщили о заминировании ОГА

Из-за анонимного сообщения о заминировании здания Ровенской ОГА эвакуировали сотрудников.

Общество •   •  10037 просмотра
В Ровно сообщили о заминировании ОГА

Украина получила более 250 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19

ЮНИСЕФ доставил в Украину более 254 000 доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19 для бесплатных прививок, предназначенных для детей в возрасте от 5 лет и взрослых, которые будут распределены по всем регионам при поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi).

COVID-19 •   •  9226 просмотра
Украина получила более 250 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19

Украинско-польские межправительственные консультации стартовали в Варшаве: по линии инфраструктуры в фокусе - либерализация грузовых перевозок

Межправительственные украинско-польские консультации в Варшаве обсудили сотрудничество в сфере либерализации грузовых перевозок, пунктов пересечения границы, железнодорожного сообщения, регионального развития, децентрализации и имплементации международных соглашений между общинами.

Экономика •   •  11433 просмотра
Украинско-польские межправительственные консультации стартовали в Варшаве: по линии инфраструктуры в фокусе - либерализация грузовых перевозок

В Филиппинах объявили контрмеры против КНР, речь идет о защите суверенитета островной страны

Филиппины будут принимать контрмеры против "опасных атак" китайских кораблей и ведут переговоры с союзниками по защите своего суверенитета в споре в Южно-Китайском море.

Новости Мира •   •  8896 просмотра
В Филиппинах объявили контрмеры против КНР, речь идет о защите суверенитета островной страны

Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект об иностранном вмешательстве

Нижняя палата французского парламента одобрила предложенный президентом Эммануэлем Макроном законопроект, направленный на борьбу с иностранным вмешательством, который позволяет на четырехлетний испытательный срок использовать методы наблюдения, которые сейчас применяются исключительно против терроризма.

Новости Мира •   •  11284 просмотра
Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект об иностранном вмешательстве