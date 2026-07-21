В Польше расследуют нападение на двух 13-летних украинок

Полиция польского города Легница проводит расследование после нападения на двух 13-летних украинских девушек из-за их происхождения. Об этом сообщила пресс-секретарь, директор Департамента социальных коммуникаций Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая в соцсети X, передает УНН.

По словам представительницы, около 21:00 на улице Полярной, возле бассейна неизвестная женщина напала на двух 13-летних девочек, ударив их.

Согласно сообщению, неизвестная женщина ударила подростков. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить, нарушили ли они их физическую неприкосновенность. Никто не имеет права применять насилие к другому человеку, особенно к ребенку. Также предосудительно, что нападение, скорее всего, было основано на национальном происхождении подростков