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Financial Times
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В Польше расследуют нападение на двух 13-летних украинок

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

В Легнице женщина ударила двух 13-летних украинок, предположительно, из-за национального происхождения. Полиция расследует нападение.

В Польше расследуют нападение на двух 13-летних украинок

Полиция польского города Легница проводит расследование после нападения на двух 13-летних украинских девушек из-за их происхождения. Об этом сообщила пресс-секретарь, директор Департамента социальных коммуникаций Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая в соцсети X, передает УНН.

Детали

По словам представительницы, около 21:00 на улице Полярной, возле бассейна неизвестная женщина напала на двух 13-летних девочек, ударив их.

Согласно сообщению, неизвестная женщина ударила подростков. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить, нарушили ли они их физическую неприкосновенность. Никто не имеет права применять насилие к другому человеку, особенно к ребенку. Также предосудительно, что нападение, скорее всего, было основано на национальном происхождении подростков

- сообщила Каролина Галецкая.

Напомним

Полиция Варшавы задержала пятерых поляков за нападение на трех украинцев в возрасте 15-18 лет. Инцидент произошел на мосту из-за национальной вражды.

Алла Киосак

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