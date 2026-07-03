В Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона
Киев • УНН
Руководитель Канцелярии Президента Польши заявил, что прославление Степана Бандеры не соответствует европейским ценностям. Он назвал решение Украины конфронтационным.
Руководитель Канцелярии Президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что прославление Степана Бандеры и лиц, которых в Польше считают ответственными за преступления на Волыни, не соответствует европейским ценностям. Так он прокомментировал принятие Верховной Радой закона о создании Национального пантеона. Об этом сообщает польское издание PAP, передает УНН.
Детали
По словам издания, в среду в Сейме Польши руководителя Канцелярии Президента Республики Польша Збигнева Богуцкого спросили о решении украинского парламента относительно создания Национального пантеона. По его словам, Украина является суверенным государством и имеет право самостоятельно принимать решения, тем не менее, он поставил под сомнение правильность такого шага.
Это законодательство Украинского государства. Они имеют суверенитет и свободу решений. Вопрос в том, являются ли эти решения хорошими. На мой взгляд, и особенно на взгляд президента (Кароля Навроцкого), но я думаю также и о подавляющем большинстве поляков, прославление Бандеры, преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, не является направлением к западному миру, к миру цивилизации или к общим европейским или трансатлантическим ценностям
Также он добавил, что Польша не соглашается с такими действиями.
Голоса жертв до сих пор звучат, и их не может заглушить голос сторонников Бандеры
Кроме того, по информации издания, Богуцкий назвал шаги украинской стороны "конфронтационными и очень плохими".
Напомним
Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона для чествования выдающихся деятелей. Документ предусматривает строительство за государственный счет и круглосуточную почетную охрану.