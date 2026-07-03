В Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона

Руководитель Канцелярии Президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что прославление Степана Бандеры и лиц, которых в Польше считают ответственными за преступления на Волыни, не соответствует европейским ценностям. Так он прокомментировал принятие Верховной Радой закона о создании Национального пантеона. Об этом сообщает польское издание PAP, передает УНН.

По словам издания, в среду в Сейме Польши руководителя Канцелярии Президента Республики Польша Збигнева Богуцкого спросили о решении украинского парламента относительно создания Национального пантеона. По его словам, Украина является суверенным государством и имеет право самостоятельно принимать решения, тем не менее, он поставил под сомнение правильность такого шага.

Это законодательство Украинского государства. Они имеют суверенитет и свободу решений. Вопрос в том, являются ли эти решения хорошими. На мой взгляд, и особенно на взгляд президента (Кароля Навроцкого), но я думаю также и о подавляющем большинстве поляков, прославление Бандеры, преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, не является направлением к западному миру, к миру цивилизации или к общим европейским или трансатлантическим ценностям