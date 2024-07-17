В Свентошуве на юго-западе Польши завершено строительство базы для размещения 1,2 тыс. американских военных вместе с техникой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Тыловое обеспечение Вооруженных Сил Польши.

Детали

База предназначена для обеспечения временного размещения войск союзников во время учений на полигоне.

База может принять 1,2 тыс. военных вместе с военной техникой, разместить 130 палаток, в том числе 110 - для личного состава. Кроме того, она имеет достаточно места размещения колесной и гусеничной военной техники.

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Напомним,

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