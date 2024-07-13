Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша планирует увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП в 2025 году.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Глава МИД Польши Сикорский выразил согласие с бывшим президентом США Дональдом Трампом относительно необходимости увеличения расходов союзниками по НАТО.

Он отметил, что давление, которое Трамп оказывал во время своей первой каденции, вместе с российским вторжением в Украину в 2022 году и подходом действующей администрации США, побудил 23 из 32 членов НАТО тратить минимум 2% своего ВВП на оборону.

Сикорский отметил, что в этом году Польша планирует выделить на оборону около 4% своего ВВП. Он также отметил, что расходы на оборону не должны быть единственным критерием оценки вклада стран, указывая на важную роль Исландии в НАТО, которая, несмотря на небольшой оборонный бюджет, позволяет союзникам проводить дозаправку самолетов.

Сикорский также упомянул о военном вкладе Польши в Афганистане на стороне США, когда она тратила менее 2% ВВП на оборону.

Мы больше не находимся в вечном мире после холодной войны. Но альянс - это не охранная компания - сказал Сикорски ведущим программы.

Во время трехдневного саммита НАТО, который закончился в Вашингтоне в четверг, среди лидеров обсуждалась возможность возвращения Дональда Трампа на пост президента США на выборах в ноябре. Трамп, который принадлежит к Республиканской партии, ранее критиковал союзников за недостаточные расходы на оборону и утверждал, что сможет закончить войну в Украине до своей инаугурации в январе, в случае победы на выборах. Сикорский отметил, что накануне американских выборов, Польша вступила в диалог с потенциальной новой администрацией.

Президент Польши Анджей Дуда провел двухчасовой разговор с Трампом по украинскому кризису в Trump Tower в Нью-Йорке в апреле.

Я разговариваю с людьми президента Трампа, и некоторые вещи, которые они рассказывают мне о том, что они планируют сделать, интересны и креативны. Некоторые из этих вещей противоречивы - сказал Сикорский.

По его словам, он надеется, что Трамп "захочет быть победителем и победителем в достижении справедливого мира в Украине, что означает, что Украина наслаждается своей свободой".

Напомним,

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает украинское предложение сбивать российские ракеты близко к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.