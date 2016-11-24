В полиции рассказали подробности похищения ребенка в Ивано-Франковской области

Так, к сотрудникам Коломыйского отдела полиции обратилась местная жительница, мать несовершеннолетнего с сообщением о том, что 22 ноября, она утром провела сына в школу, но уже где-то около полудня, к ней позвонил незнакомец и сообщил, что ребенок находится у него. За возвращение сына потребовал у женщины 7 тыс. гривен и угрожал физической расправой юноше, если не получит выкуп.

По данным полиции, к незаконному лишению свободы несовершеннолетнего причастен ранее судимый за грабежи и разбойные нападения 45-летний житель Коломыи, уроженец Одесской области.

Установлено, что подозреваемый занимался предпринимательской деятельностью - продажей мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Заявил полиции, что парень попросил у него телефон, чтобы перезвонить, но не вернул его. Поэтому он перезвонил матери и пригрозил, что если она не принесет ему деньги, он утопит парня в реке, однако не сообщил ей причины похищения сына. Задержанный дал показания и рассказал, что сначала парня удерживал в комнате дома который снимал, а потом в подвальном помещении.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.