В поліції розповіли подробиці викрадення дитини на Івано-Франківщині

Так, до працівників Коломийського відділу поліції звернулася місцева мешканка, матір неповнолітнього з повідомленням про те, що 22 листопада, вона вранці провела сина у школу, але вже десь близько обіду, до неї зателефонував незнайомець та повідомив, що дитина знаходиться у нього. За повернення сина він вимагав у жінки 7000 гривень та погрожував фізичною розправою юнакові, якщо не отримає викуп.

За даними поліції, до незаконного позбавлення волі неповнолітнього причетний раніше судимий за грабунки та розбійні напади 45-річний житель Коломиї, уродженець Одещини.

Встановлено, що підозрюваний займався підприємницькою діяльністю — продажем мобільних телефонів та аксесуарів до них. Заявив поліції, що хлопець попросив у нього телефон, щоб передзвонити, але не повернув його. Через це він передзвонив його матері та пригрозив, що якщо вона не принесе йому гроші, він втопить хлопця у річці, проте не повідомив їй причини викрадення сина. Наразі затриманий надав покази та розповів, що спочатку хлопця утримував у кімнаті будинку якого винаймав, а потім у підвальному приміщенні.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.