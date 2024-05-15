В подмосковье горела электроподстанция воинской части фбс

Накануне вечером, 14 мая, в российском городе балашиха загорелась электроподстанция воинской части фсб и завода по производству военного оборудования. Причиной пожара стало якобы короткое замыкание, сообщила администрация города балашиха, пишет ASTRA, передает УНН.

Детали

В администрации балашихи заявили, что причиной пожара стало "короткое замыкание", а глава города о причинах умолчал. В СМИ же пишут, что причиной мог стать поджог.

"На одной из трансформаторных подстанций в микрорайоне павлино сегодня произошло возгорание. Все службы оперативно отреагировали на внештатную ситуацию, сейчас пожар потушен. Подача электричества в дома восстановлена", - написал глава балашихи сергей юров.

По данным ASTRA, пожар произошел на подстанции местного завода "Прогресс". На территории этого же завода расположена в/ч 35533 фсб рф. Отмечается, что эта воинская часть входит в состав научно-технической службы фсб рф. Как сообщается, центр занимается разработкой и производством и тестированием электронных носителей различных программ для военного комплекса россии и гражданских предприятий.

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