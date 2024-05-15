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У підмосков'ї горіла електропідстанція військової частини фбс

У підмосков'ї горіла електропідстанція військової частини фбс

Київ • УНН

 • 25209 перегляди

У російському місті балашиха загорілася електропідстанція військової частини фсб і заводу військової техніки. російська влада каже, причиною стало нібито "коротке замикання".

Напередодні ввечері, 14 травня, в російському місті балашиха загорілась електропідстанція військової частини фсб і заводу з виробництва військового обладнання загорілася. Причиною пожежі стало нібито коротке замикання, повідомила адміністрація міста балашиха, пише ASTRA, передає УНН

Деталі 

В адміністрації балашихи заявили, що причиною пожежі стало "коротке замикання", а глава міста про причини промовчав. У ЗМІ ж пишуть, що причиною міг стати підпал. 

"На одній із трансформаторних підстанцій у мікрорайоні павліно сьогодні сталося загоряння. Усі служби оперативно відреагували на позаштатну ситуацію, зараз пожежу загасили. Подачу електрики в будинки відновлено", - написав глава балашихи сергій юров. 

За даними ASTRA, пожежа сталася на підстанції місцевого заводу "Прогрес". На території цього ж заводу розташована в/ч 35533 фсб рф. Зазначається, що ця військова частина входить до складу науково-технічної служби фсб рф. Як повідомляється, центр займається розробкою і виробництвом і тестуванням електронних носіїв різних програм для військового комплексу росії і цивільних підприємств.

У Ростовській області РФ вибухнула паливна база 15.05.24, 06:52 • 138715 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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