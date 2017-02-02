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В.Плеханов возглавил БК "Запорожье-ZOG"

Киев • УНН

 • 7262 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. По сообщению президента БК "Запорожье-ZOG" Виктора Стельмакова, на тренерском мостике клуба произошли изменения. Вместо Дмитрия Щиглинского команду возглавит Валерий Плеханов, который руководил "Кривбассом" до снятия клуба с розыгрыша Суперлиги Пари-Матч, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Запорожья.

В.Плеханов возглавил БК "Запорожье-ZOG"

Предшественник В.Плеханова Дмитрий Щиглинский останется работать помощником главного тренера "Запорожье-ZOG", а на матчи 1/4 финала FreezeOil Кубка Украины "Будивельник" - "Запорожье-ZOG" именно он будет руководить действиями игроков команды гостей.

Отметим, что в сезоне 2013/2014 В.Плеханов возглавил БК "Донецк" и вывел его в полуфинал чемпионата Суперлиги. В сезоне 2014/2015 В.Плеханов тренировал днепродзержинский "ДнепрАЗОТ", а в следующем сезоне - "Кривбасс", который привел к бронзовым наградам чемпионата Суперлиги Украины сезона 2015/2016.

Заметим, что "Запорожье-ZOG" имеют семь поражений подряд в чемпионате Суперлиги Пари-Матч.

Напомним, что ближайший поединок запорожцев состоится 3 февраля в киевском "Дворце Спорта" в рамках Кубка Украины против "Будивельника".

Как сообщал УНН, обе команды "Кривбасса" снялись с Суперлиги и Высшей лиги Украины.

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