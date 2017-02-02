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В.Плеханов очолив БК "Запоріжжя-ZOG"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. За повідомленням президента БК "Запоріжжя-ZOG" Віктора Стельмакова, на тренерському містку клубу відбулися зміни. Замість Дмитра Щіглинського команду очолить Валерій Плеханов, який керував "Кривбасом" до зняття клубу з розіграшу Суперліги Парі-Матч, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу із Запоріжжя.

В.Плеханов очолив БК "Запоріжжя-ZOG"

Попередник В.Плеханова Дмитро Щіглинський залишиться працювати помічником головного тренера "Запоріжжя-ZOG", а на матчі-відповіді 1/4 фіналу FreezeOil Кубка України "Будівельник" - "Запоріжжя-ZOG" саме він керуватиме діями гравців команди гостей.

Відзначимо, що у сезоні 2013/2014 В.Плеханов очолив БК "Донецьк" та вивів його до півфіналу чемпіонату Суперліги. У сезоні 2014/2015 В.Плеханов тренував дніпродзержинський "ДніпроАЗОТ", а наступного сезону – "Кривбас", який привів до бронзових нагород чемпіонату Суперліги України сезону 2015/2016.

Зауважимо, що "Запоріжжя-ZOG" мають сім поразок поспіль в чемпіонаті Суперліги Парі-Матч.

Нагадаємо, що найближчий поєдинок запоріжців відбудеться 3 лютого у київському "Палаці Спорту" в рамках Кубка України проти "Будівельника".

Як повідомляв УНН, обидві команди "Кривбаса" знялися з Суперліги та Вищої ліги України.

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