В Петербурге эвакуировали десятки торговых центров и школ из-за сообщений о бомбах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Санкт-Петербурге эвакуировали около 20 больниц, 10 школ и несколько торговых центров из -за сообщений о заминировании. Эвакуированы также сотрудники и посетители крупного ТЦ "Стокманн" на Невском проспекте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города, передаёт УНН.
"Прошла эвакуация, связанная с сообщением об опасных предметах в ТЦ ("Стокманн" - ред. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также эвакуированы торговые центры на окраине города "Континент", "Жемчужная Плаза", "Мега Дыбенко", "Радуга", Полюстровский рынок.
В комплексе административных зданий "Невская ратуша", где расположено 959 офисных помещений, по данным источника в правоохранительных органах, также прошла эвакуация.
Как сообщал УНН, утром 31 января станцию столичного метрополитена "Майдан Независимости" и пересадку на станцию "Крещатик" проверили из-за угрозы взрыва.