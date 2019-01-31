В Петербурзі евакуювали десятки торгових центрів та шкіл через повідомлення про бомби

КИЇВ. 31 січня. УНН. У Санкт-Петербурзі евакуювали близько 20 лікарень, 10 шкіл і кілька торгових центрів через повідомлення про мінування. Евакуйовані також співробітники і відвідувачі великого ТЦ "Стокманн" на Невському проспекті, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах міста, передає УНН.