В Петербурзі евакуювали десятки торгових центрів та шкіл через повідомлення про бомби
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Санкт-Петербурзі евакуювали близько 20 лікарень, 10 шкіл і кілька торгових центрів через повідомлення про мінування. Евакуйовані також співробітники і відвідувачі великого ТЦ "Стокманн" на Невському проспекті, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах міста, передає УНН.
"Пройшла евакуація, пов'язана з повідомленням про небезпечні предмети в ТЦ ("Стокманн"- ред. ТАСС)", - сказав співрозмовник агентства.
Він додав, що також евакуйовані торгові центри на околиці міста "Континент", "Перлова Плаза", "Мега Дибенко", "Веселка", Полюстровский ринок.
У комплексі адміністративних будівель "Невська ратуша", де розташовано 959 офісних приміщень, за даними джерела в правоохоронних органах, також пройшла евакуація.
Як повідомляв УНН, вранці 31 січня станцію столичного метрополітену "Майдан Незалежності" і пересадку на станцію "Хрещатик" перевірили через загрозу вибуху.