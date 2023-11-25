В первые дни полномасштабной войны лукашенко пообещал Зеленскому, что белорусы не будут воевать с Украиной - Арахамия

Белорусский диктатор александр лукашенко дал Президенту Украины Владимиру Зеленскому в первые дни полномасштабного вторжения рф обещание, что белорусы не будут воевать против Украины. Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в интервью Наталье Мосейчук, передает УНН.

Он тогда сказал: "Мы не будем воевать с Украиной". Он честно сказал: "Я не могу допустить, чтобы они не пользовались моей инфраструктурой и через беларусь не заходили и не запускали ракеты, но я гарантирую, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины" - отметил Арахамия.

Детали

по словам Арахамии, Президент Украины Владимир Зеленский не хотел общаться с белорусским президентом, но в конце концов было решено выслушать информацию от лукашенко.

В Офисе президента словам диктатора не поверили, однако во время многочисленных провокаций, когда заявляли, что белорусские солдаты переодеты в военную форму и все же участвуют в боевых действиях, информация не подтверждалась.

"Надо отдать ему (лукашенко - ред.) должное. Что слово до сих пор держит", - подытожил Арахамия.

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