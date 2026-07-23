В Перу пожар унес жизни 10 членов одной семьи, среди погибших пятеро детей
Киев • УНН
В Лиме в результате пожара погибло 10 членов одной семьи, среди которых пятеро детей. Полиция расследует возможный поджог из-за угроз и вымогательства денег.
Пожар унес жизни 10 членов одной семьи, среди которых было пятеро детей, в доме в столице Перу Лиме, сообщает полиция. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Огонь охватил дом в южном районе Ла-Виктория рано утром в среду, сообщил местным СМИ генерал Оскар Арриола из Национальной полиции Перу.
Погибли пятеро детей в возрасте от трех до 15 лет, а также четверо взрослых в возрасте от 29 до 72 лет и еще один человек, возраст которого не уточняется. Также сообщается о двух пострадавших.
Полиция расследует сообщения о том, что пожар мог быть устроен намеренно. Местные СМИ сообщают, что семья, которая изготавливала матрасы и владела электромотоциклами, получала угрозы и требования заплатить деньги за "защиту".
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По данным правительственного информационного агентства Andina, соседи рассказали, что неизвестные подожгли мотоциклы, припаркованные снаружи дома, после чего огонь быстро распространился через легковоспламеняющиеся материалы для изготовления матрасов.
Как сообщает издание Infobae, на момент начала пожара в 03:00 по местному времени (08:00 по Гринвичу) в здании находились 17 членов семьи, но семерым из них удалось спастись.
Отмечается, что тела погибших были обгоревшими настолько сильно, что их невозможно было опознать.
"Сегодня весь Перу замирает перед лицом трагедии, которая погружает нашу нацию в траур", — говорится в заявлении Национальной полиции Перу.
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