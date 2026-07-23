В Перу пожар унес жизни 10 членов одной семьи, среди погибших пятеро детей

$44.770.0251.070.03
ukenru
11:09 • 1334 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
10:14 • 6858 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
09:04 • 13133 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
07:28 • 16685 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 23529 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 28153 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
22 июля, 16:21 • 41162 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 80937 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
22 июля, 12:44 • 44221 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 75264 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2.1м/с
33%
745мм
Популярные новости
ООН привлечет 358 млн долларов на зимнюю помощь Украине23 июля, 02:31 • 11896 просмотра
ЕС готовится одобрить 21-й пакет санкций против рф, Греция сняла блокаду после уступок по российскому СПГ - FT05:54 • 22683 просмотра
Эксруководителю оборонного ГП и трем сотрудникам объявили новые подозрения из-за многомиллионной схемы - ГенпрокурорVideo07:42 • 20234 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo08:18 • 17053 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 10195 просмотра
публикации
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 80937 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 75264 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 54689 просмотра
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 64032 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 73233 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Лавров Сергей Викторович
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Греция
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 10214 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo08:18 • 17069 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 65153 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 55566 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 66212 просмотра
Актуальное
Золото
MIM-104 Patriot
Техника
Фильм
Социальная сеть

В Перу пожар унес жизни 10 членов одной семьи, среди погибших пятеро детей

Киев • УНН

 • 774 просмотра

В Лиме в результате пожара погибло 10 членов одной семьи, среди которых пятеро детей. Полиция расследует возможный поджог из-за угроз и вымогательства денег.

В Перу пожар унес жизни 10 членов одной семьи, среди погибших пятеро детей

Пожар унес жизни 10 членов одной семьи, среди которых было пятеро детей, в доме в столице Перу Лиме, сообщает полиция. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Огонь охватил дом в южном районе Ла-Виктория рано утром в среду, сообщил местным СМИ генерал Оскар Арриола из Национальной полиции Перу.

Погибли пятеро детей в возрасте от трех до 15 лет, а также четверо взрослых в возрасте от 29 до 72 лет и еще один человек, возраст которого не уточняется. Также сообщается о двух пострадавших.

Полиция расследует сообщения о том, что пожар мог быть устроен намеренно. Местные СМИ сообщают, что семья, которая изготавливала матрасы и владела электромотоциклами, получала угрозы и требования заплатить деньги за "защиту".

Лесные пожары на фоне жары бушуют во Франции, Италии и Испании23.07.26, 10:10 • 2192 просмотра

По данным правительственного информационного агентства Andina, соседи рассказали, что неизвестные подожгли мотоциклы, припаркованные снаружи дома, после чего огонь быстро распространился через легковоспламеняющиеся материалы для изготовления матрасов.

Как сообщает издание Infobae, на момент начала пожара в 03:00 по местному времени (08:00 по Гринвичу) в здании находились 17 членов семьи, но семерым из них удалось спастись.

Отмечается, что тела погибших были обгоревшими настолько сильно, что их невозможно было опознать.

"Сегодня весь Перу замирает перед лицом трагедии, которая погружает нашу нацию в траур", — говорится в заявлении Национальной полиции Перу.

Крупный пожар вспыхнул на складе возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже23.07.26, 01:05 • 3956 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Перу