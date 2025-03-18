В Перу объявили чрезвычайное положение из-за всплеска преступности в Лиме

Правительство Перу вводит чрезвычайное положение из-за всплеска преступности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В ответ на рост криминальной активности власти Перу ввели чрезвычайное положение в Лиме и соседнем регионе Кальяо. Ограничения будут действовать в течение 30 дней, а на улицы выведут дополнительные военные подразделения для усиления безопасности.

Решение было принято после трагического инцидента, произошедшего в эти выходные: неизвестные открыли огонь по автобусу, в котором находился известный певец Пол Флорес. От полученных ранений артист скончался.

За последние годы страна неоднократно прибегала к чрезвычайным мерам для сдерживания волны насилия. Власти надеются, что новые ограничения помогут стабилизировать ситуацию.

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