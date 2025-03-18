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У Перу оголосили надзвичайний стан через сплеск злочинності в Лімі

Київ • УНН

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Уряд Перу запровадив надзвичайний стан у Лімі та Кальяо на 30 днів через зростання злочинності. Додаткові військові підрозділи вийдуть на вулиці для посилення безпеки.

У Перу оголосили надзвичайний стан через сплеск злочинності в Лімі

Уряд Перу вводить надзвичайний стан через сплеск злочинності. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У відповідь на зростання кримінальної активності влада Перу запровадила надзвичайний стан у Лімі та сусідньому регіоні Кальяо. Обмеження діятимуть упродовж 30 днів, а на вулиці виведуть додаткові військові підрозділи для посилення безпеки. 

Рішення ухвалили після трагічного інциденту, що стався цими вихідними: невідомі відкрили вогонь по автобусу, в якому перебував відомий співак Пол Флорес. Від отриманих поранень артист помер. 

За останні роки країна неодноразово вдавалася до надзвичайних заходів для стримування хвилі насильства. Влада сподівається, що нові обмеження допоможуть стабілізувати ситуацію.

Харчувався тарганами і птахами: в Еквадорі знайшли рибалку з Перу, який загубився в морі 95 днів тому16.03.25, 12:26 • 21288 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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