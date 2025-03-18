У Перу оголосили надзвичайний стан через сплеск злочинності в Лімі

Уряд Перу вводить надзвичайний стан через сплеск злочинності. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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У відповідь на зростання кримінальної активності влада Перу запровадила надзвичайний стан у Лімі та сусідньому регіоні Кальяо. Обмеження діятимуть упродовж 30 днів, а на вулиці виведуть додаткові військові підрозділи для посилення безпеки.

Рішення ухвалили після трагічного інциденту, що стався цими вихідними: невідомі відкрили вогонь по автобусу, в якому перебував відомий співак Пол Флорес. Від отриманих поранень артист помер.

За останні роки країна неодноразово вдавалася до надзвичайних заходів для стримування хвилі насильства. Влада сподівається, що нові обмеження допоможуть стабілізувати ситуацію.

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