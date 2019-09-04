В пенитенциарном учреждении рассказали подробности побега осужденных на Львовщине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Двое осужденных, отбывающих наказание в Николаевской колонии № 50 Львовской области вчера сбежали с рабочего места на контрагентском объекте. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Мирослав Демкив.
Демкив рассказал, что в Николаевской исправительной колонии № 50 есть так называемый участок социальной реабилитации. Он предусмотрен действующим законодательством и находится за пределами учреждения. То есть лица, которые бежали были переведены в участок социальной реабилитации.
“И вот вчера с этого участка двое осужденных, которые выполняли оплачиваемые работы на контрагентском объекте в Николаевском районе совершили побег. Было обнаружено, что их нет на рабочих местах, в результате сообщено руководству, правоохранительным органам и начата розыскные мероприятия”, — сказал Демкив.
По его словам, осужденные, находящиеся в участке социальной реабилитации имеют по сравнению с другими осужденными определенные преимущества.
“Они могут пользоваться гражданской одеждой, деньгами, компьютерами, привлекаться к работе на объектах за пределами учреждения, так называемых контрагентских объектах”, — рассказал он.
Также, Демкив отметил, что пока поиски продолжаются.
Напомним, во вторник, 3 сентября, с Николаевской колонии № 50 Львовской области сбежали двое осужденных.