В пенітенціарній установі розповіли подробиці втечі засуджених на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Двоє засуджених, які відбувають покарання в Миколаївській колонії № 50 Львівської області вчора втекли з робочого місця на контрагентському об’єкті. Про це журналісту УНН, повідомив речник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Мирослав Демків.
Демків розповів, що в Миколаївській виправній колонії № 50 є так звана дільниця соціальної реабілітації. Вона передбачена чинним законодавством і знаходиться за межами установи. Тобто особи, які втекли були переведені до дільниці соціальної реабілітації.
“І ось вчора з цієї дільниці двоє засуджених, які виконували оплачувальні роботи на контрагентському об’єкті в Миколаївському районі скоїли втечу. Було виявлено, що їх не має на робочих місцях, в результаті повідомлено керівництву, правоохоронним органам та розпочато розшукові заходи”, — сказав Демків.
За його словами, засуджені, які перебувають в дільниці соціальної реабілітації мають у порівнянні з іншими засудженими певні переваги.
“Вони можуть користуватися цивільним одягом, грошима, комп’ютерами, залучатися до роботи на об’єктах за межами установи, так званих контрагентських об’єктах”, — розповів він.
Також, Демків зазначив, що наразі пошуки тривають.
Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, з Миколаївської колонії № 50 Львівської області втекли двоє засуджених.