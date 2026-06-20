В Париже задержали 20 участников акции против казней в Иране после запрета митинга

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Французская полиция задержала около 20 участников акции протеста против политических казней в Иране, которая прошла в Париже, несмотря на официальный запрет властей. Демонстранты собрались на площади Вобан в центре французской столицы, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам представителя иранской оппозиционной организации NCRI Шахина Гобади, на акцию вышли сотни людей. В то же время полиция разогнала участников собрания после того, как суд поддержал решение о запрете проведения митинга.

Французские власти объяснили запрет риском возможных столкновений между сторонниками различных политических взглядов. Организаторы протеста назвали такое обоснование безосновательным и пытались оспорить решение в суде.

Запрет митинга был принят после контактов Парижа и Тегерана

Решение о запрете акции было принято в четверг, через несколько часов после телефонного разговора министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Однако французское внешнеполитическое ведомство отвергло предположения, что запрет связан с этими переговорами. Национальный совет сопротивления Ирана, который является политическим крылом Организации моджахедов иранского народа, на протяжении многих лет проводит масштабные акции во Франции с участием оппозиционеров и международных политиков.

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