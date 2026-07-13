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В Париже стартовала презентация Антибаллистической коалиции с участием Зеленского

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

В Париже началась презентация антибаллистической коалиции, посвященная созданию европейского щита FREYJA.

В Париже стартовала презентация Антибаллистической коалиции с участием Зеленского

В Париже стартовала презентация Антибаллистической коалиции с участием Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Первая встреча – обсуждение стратегии Украины по противоракетной обороне, о которой упоминал Зеленский ранее сегодня днем – сейчас проходит в Париже 

- пишет издание.

Зеленский во Франции сегодня впервые представит Противобаллистическую программу FREYJA13.07.26, 15:04 • 3248 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 июля, находится с официальным визитом в Париже, где ожидается встреча "коалиции желающих". Также он анонсировал, что состоится встреча "антибаллистической коалиции", которая будет посвящена созданию инициированного Украиной европейского антибаллистического щита  FREYJA. 

Fire Point представила антибаллистическую ракету FP-7.x, на базе которой будет строиться FREYJA 13.07.2026, 16:30 • 1774 просмотра

Как отметил Президент, он ставил украинским производителям вооружения задачу создать более дешевый аналог Patriot, который может быть массовым. 

Сейчас украинским производителем вооружения Fire Point создана ракета-перехватчик FP-7.x, которая уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики.  Стоимость этой ракеты около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую ракету для Patriot. 

Панъевропейский антибаллистический щит Freyja сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja - в независимости от внешнего контроля. Он пояснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры. 

Представители различных европейских стран уже выразили заинтересованность в совместной реализации такого масштабного замысла. В частности уже были официально подписаны договоренности между министрами обороны Украины и Германии. Как отметил Штилерман, эти договоренности открывают путь к получению технической документации на различные компоненты будущей антибаллистической системы. 

Кроме того, Fire Point  недавно подписал соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников также известно, что кроме немецких радаров дальнего обнаружения, в систему вероятно войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии с STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже  существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

Антонина Туманова

Политика
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«Коалиция желающих»
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НАТО
MIM-104 Patriot
Париж
Германия
Владимир Зеленский