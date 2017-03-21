В.Парасюк заявил, что на допрос его пока не вызывали

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"Меня никто никуда не вызывал и такое ощущение, что целую неделю я живу в каком-то другом мире - никто не звонит, никто не сообщает, смотрю некоторые каналы, которые принадлежат провластной партии, и у меня ощущение, что я для них не существую. Они всяких экспертов спрашивают, а мне кажется никто не хочет спросить", - сказал В.Парасюк, отвечая на вопрос, приглашали ли его на допрос в возбужденных в отношении него дел.

Ранее полиция сообщила, что 14 марта на въезде в Славянск между активистами блокады, среди которых был и нардеп В.Парасюк, и правоохранителями произошло столкновение. Тогда пострадали семь полицейских.

Напомним, начальник ГУ НП Донецкой области В.Аброськин призвал ГПУ привлечь к ответственности нардепа В.Парасюка.

Также напомним, глава МВД А.Аваков заявил, что В.Парасюк должен нести ответственность за хулиганские действия.

Генпрокурор Ю.Луценко отметил, что полиция расследует два дела относительно недавних событий с участием В.Парасюка.