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В.Парасюк заявив, що на допит його поки не викликали

В.Парасюк заявив, що на допит його поки не викликали

Київ • УНН

 • 9458 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Правоохоронці поки не запрошували позафракційного народного депутата Володимира Парасюка на допит. Про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

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"Мене ніхто нікуди не викликав і таке відчуття, що цілий тиждень я живу у якомусь іншому світі – ніхто не дзвонить, ніхто не повідомляє, дивлюся деякі канали, які належать провладній партії, і в мене відчуття, що я для них не існую. Вони всяких експертів питають, а мою думку ніхто не хоче запитати", - сказав В.Парасюк, відповідаючи на запитання, чи запрошували його на допит у порушених щодо нього справах.

Раніше поліція повідомила, що 14 березня на в'їзді у Слов'янськ між активістами блокади, серед яких був і нардеп В.Парасюк, та правоохоронцями сталася сутичка. Тоді постраждало семеро поліцейських.

Нагадаємо, начальник ГУ НП Донеччини В.Аброськін закликав ГПУ притягти до відповідальності нардепа В.Парасюка.

Також нагадаємо, голова МВС А.Аваков заявив, що В.Парасюк повинен нести відповідальність за хуліганські дії.

Генпрокурор Ю.Луценко зазначив, що поліція розслідує дві справи щодо недавніх подій за участю В.Парасюка.

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