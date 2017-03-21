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В.Парасюк пока не имеет процессуального статуса по делу избиения полицейских под Славянском - ГПУ

В.Парасюк пока не имеет процессуального статуса по делу избиения полицейских под Славянском - ГПУ

Киев • УНН

 • 10308 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Главное следственное управление ГПУ расследует дело относительно 10 пострадавших полицейских на блокпосту под Славянском, у народного депутата Владимира Парасюка процессуального статуса пока нет. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.

"После того, как четверо полицейских выступили в Верховной Раде, сведения, озвученные ими, были внесены в ЕРДР Главным следственным управлением ГПУ. Их сразу опросили в качестве потерпевших. Это дело расследуется", - сказала Л.Сарган.

По ее словам, параллельно следователями Национальной полиции в Донецкой области было открыто уголовное производство относительно еще шести пострадавших полицейских на блокпосту под Славянском.

"Мы у полиции это дело забрали и также расследуем. Эти два дела были объединены в одно", - уточнила Л.Сарган.

По ее словам, в ходе опроса полицейские заявили, что "пострадали от столкновений с несколькими лицами, в том числе и Владимиром Парасюком".

"У Парасюка процессуального статуса пока нет, поскольку он является народным депутатом", - сказала Л.Сарган.

Следствие, по ее словам, в настоящее время продолжается.

Ранее народный депутат Владимир Парасюк сообщил, что правоохранители пока не приглашали его на допрос.

Ранее полиция сообщила, что 14 марта на въезде в Славянск между активистами блокады, среди которых был и нардеп В.Парасюк, и правоохранителями произошло столкновение. Тогда пострадали семеро полицейских.

Напомним, начальник ГУ НП Донецкой области В.Аброськин призвал ГПУ привлечь к ответственности нардепа В.Парасюка.

Также напомним, глава МВД А.Аваков заявил, что В.Парасюк должен нести ответственность за хулиганские действия.

Генпрокурор Ю.Луценко отметил, что полиция расследует два дела относительно недавних событий с участием В.Парасюка.

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