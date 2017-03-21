В.Парасюк поки не має процесуального статусу у справі побиття поліцейських під Слов'янськом - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Головне слідче управління ГПУ розслідує справу щодо 10 потерпілих поліцейських на блокпосту під Слов'янськом, у народного депутата Володимира Парасюка процесуального статусу поки немає. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.
"Після того, як четверо поліцейських виступили у Верховній Раді, відомості, озвучені ними, були внесені до ЄРДР Головним слідчим управлінням ГПУ. Їх відразу опитали як потерпілих. Ця справа розслідується", - сказала Л.Сарган.
За її словами, паралельно слідчими Національної поліції у Донецькій області було відкрите кримінальне провадження щодо ще шести потерпілих поліцейських на блокпосту під Слов'янськом.
"Ми у поліції цю справу забрали і також розслідуємо. Ці дві справи були об’єднані в одну", - уточнила Л.Сарган.
За її словами, під час опитування поліцейські заявили, що "постраждали від сутичок із кількома особами, зокрема і Володимиром Парасюком".
"У Парасюка процесуального статусу наразі немає, оскільки він є народним депутатом", - сказала Л.Сарган.
Слідство, за її словами, наразі триває.
Раніше народний депутат Володимир Парасюк повідомив, що правоохоронці поки не запрошували його на допит.
Раніше поліція повідомила, що 14 березня на в'їзді у Слов'янськ між активістами блокади, серед яких був і нардеп В.Парасюк, та правоохоронцями сталася сутичка. Тоді постраждало семеро поліцейських.
Нагадаємо, начальник ГУ НП Донеччини В.Аброськін закликав ГПУ притягти до відповідальності нардепа В.Парасюка.
Також нагадаємо, голова МВС А.Аваков заявив, що В.Парасюк повинен нести відповідальність за хуліганські дії.
Генпрокурор Ю.Луценко зазначив, що поліція розслідує дві справи щодо недавніх подій за участю В.Парасюка.