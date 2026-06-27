В Пакистане смертник атаковал штаб-квартиру военизированных сил - есть погибшие
Киев • УНН
В Пакистане боевик врезался в штаб-квартиру «Пакистанских рейнджеров», после чего произошла перестрелка. Ответственность взяла на себя группировка «Джамаат-уль-Ахрар», погибли трое военных.
В пакистанском городе Карачи боевик на автомобиле, начиненном взрывчаткой, врезался в штаб-квартиру военизированного формирования «Пакистанские рейнджеры», после чего завязалась перестрелка с силами безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
На место происшествия оперативно прибыли кареты скорой помощи и подразделения силовиков. Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка «Джамаат-уль-Ахрар».
По данным местных СМИ, в результате атаки и перестрелки погибли трое военнослужащих и как минимум трое нападавших. Официального подтверждения количества жертв пока нет.
В последние годы в Пакистане значительно возросло количество нападений на полицию и силовые структуры. Власти возлагают ответственность за большинство таких атак на группировку «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП) и связанные с ней боевые организации.
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