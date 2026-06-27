В Пакистане смертник атаковал штаб-квартиру военизированных сил - есть погибшие

В Польше задержали гражданина Украины за угрозы Навроцкому в интернете

В Польше задержали гражданина Украины за угрозы Навроцкому в интернете

В Польше задержали гражданина Украины за угрозы Навроцкому в интернете

В Польше задержали гражданина Украины за угрозы Навроцкому в интернете