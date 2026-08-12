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В Оренбургской области вводят заправку по номерам автомобилей: какая ситуация в других областях РФ

Киев • УНН

 • 1400 просмотра

В Оренбургской области ввели ограничения на отпуск топлива из-за атаки БПЛА на Орский НПЗ. Заправка автомобилей будет осуществляться по чётным и нечётным номерам, также введены лимиты на объём топлива.

В Оренбургской области вводят заправку по номерам автомобилей: какая ситуация в других областях РФ

Отпуск топлива на всех автозаправочных станциях российской Оренбургской области будет осуществляться по четным и нечетным числам — в зависимости от номера автомобиля. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Накануне Солнцев сообщил о пожаре "на одном из промышленных предприятий" в результате атаки БПЛА. По данным Telegram-канала ASTRA, целью ударов в очередной раз стал Орский нефтеперерабатывающий завод — ПАО "Орскнефтеоргсинтез" — один из крупнейших НПЗ в России с мощностью переработки около 6 млн тонн нефти в год.

По словам российского губернатора, также запрещается заправлять топливо в канистры. Вводятся лимиты и на объем отпускаемого топлива. Бензин (АИ-92, АИ-95) будет отпускаться в объеме не менее 15 литров и не более 30 литров в одни руки. Дизельное топливо — до 60 литров в населенных пунктах и до 200 литров на АЗС на межмуниципальных, региональных и федеральных трассах в пределах области. На АЗС будут привлечены сотрудники МВД и волонтеры.

Добавим

Как подсчитало издание "7×7", как минимум в 12 регионах на заправках вновь наблюдаются многочасовые очереди за топливом. Среди этих регионов журналисты называют Краснодарский край, Воронежскую, Калужскую, Ростовскую, Рязанскую, Тамбовскую, Тульскую, Саратовскую, Смоленскую, Пензенскую и Ульяновскую области, а также Приморье.

РосСМИ отмечают, что вернулись и ограничения на отпуск бензина в одни руки. В администрации Сочи 11 августа заявили, что на АЗС в регионе ввели лимиты "в связи с логистическими нарушениями в поставках". Кроме того, местных жителей и туристов попросили "по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте", чтобы снизить нагрузку на заправки.

Систему раздельной заправки по четным и нечетным дням вернули и в Липецкой области. Она начнет действовать с 13 августа, объявил губернатор Игорь Артамонов. Вместе с этим в регионе ввели и лимиты — до 30 литров бензина на АЗС сетей "Газпром", "Лукойл", Teboil и "Роснефть".

Кроме того, из регионов поступают жалобы на дефицит бензина и закрытие части заправок — об этом рассказывают жители Красноярского края и Башкортостана. Также отмечается и рост цен, о котором свидетельствуют некоторые косвенные признаки — в частности, в тех регионах, которые в последние дни посетил владимир путин.

В Красноярске за день до визита путина на части заправок краевой сети резко (на 24 рубля за литр) снизились цены на бензин. В самой сети АЗС снижение цен связали с "временным улучшением логистики" и "поступлением дополнительного объема топлива непосредственно с НПЗ". Однако сразу после отъезда президента цены вернулись на прежний уровень.

В Новосибирске, куда путин приехал следом, его кортеж (неизвестно, случайно или намеренно) остановился рядом с пустой заправкой. Там президента ждали дети, с которыми он пообщался. Эти кадры, снятые репортером кремлевского пула Павлом Зарубиным, растиражировали многие СМИ. На них видно, что табло с ценами на заправке выключено.

РосСМИ замечают, что из москвы и петербурга сообщений пока немного. Однако подписчица "Бизнес FM" рассказала, что столкнулась с отсутствием бензина АИ-95 на нескольких заправках "Роснефти" по дороге на дачу по Дмитровскому шоссе.

россия впервые импортировала бензин из Марокко из-за дефицита топлива на внутреннем рынке - Reuters31.07.26, 16:17 • 47605 просмотров

Добавим

Официально о новой волне кризиса российские власти не сообщали. вице-премьер рф Александр Новак, курирующий топливную отрасль, 11 августа провел совещание по ситуации на внутреннем рынке. По его итогам профильные ведомства, региональные власти и нефтяные компании получили поручение "продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом", мониторить динамику цен и гарантировать "бесперебойную доставку" бензина потребителям.

Антонина Туманова

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