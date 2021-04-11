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В ОРДЛО удерживают до 300 заложников - Арестович

В ОРДЛО удерживают до 300 заложников - Арестович

Киев  •  УНН

 • 16485 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сейчас на оккупированной части Донбасса боевики удерживают до 300 человек - такие данные привел спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

По словам Арестович, гуманитарная подгруппа в ТКГ обсуждает тему освобождения пленных, но пока о новом обмен не идет.

“Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы бесполезны. Поэтому также привязывается к политическим вопросам. Пока никого не можем ... Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки”, — сказал он.

Спикер уточнил, что речь идет про около 300 человек, находящихся в разных локациях.

“Есть часть людей, которые содержатся в их (незаконных вооруженных группировок — ред.) там “пенитенциарной системе”, есть такие, которые содержатся в таких тюрьмах, как “Изоляция”. То есть фактически в нелегальной тюрьме. Те хоть какое-то подобие имеют. Они также нелегитимны, нелегальные, но имеют подобие устойчивого исправительного учреждения. А ведь просто застенок — “Изоляция”, — рассказал он.

При этом точная цифра удерживаемых боевиками людей, по словам представителя ТКГ, неизвестна.

“Там надо все уточнять. 260-240 человек, как говорят, по разным данным, как считать. Есть и другие цифры. То есть это еще то, как их устанавливать. Есть часть лиц и очень большая, которая была захвачена в Донбассе, а сейчас мы подозреваем, что они находятся в Российской Федерации. То есть это сложная ситуация”, — пояснил он.

Дополнение

Помещение бывшего завода “Изоляция” захватили контролируемые Россией группировки в 2014 году. Позже со слов пленных и заложников, которые возвращались с обменами, стало известно, что в “Изоляция” действует тюрьма. Существуют десятки свидетельств о пытках там.

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В Украине Офис генпрокурора ведет уголовные дела по событиям в этом месте. В конце 2020 года, по словам заместителя главы департамента надзора за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Зеры Козлиевои, было объявлено о подозрении одном из боевиков с позывным “Палыч”, который был комендантом тюрьмы. По словам других експолонених известно, что это — Денис Куликовский.

Узниками тюрьмы “Изоляция” были, в частности, ученый Игорь Козловский и журналист Станислав Асеев.

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