В.Орбан: Brexit не повлияет на мигрантов-рабочих из Венгрии

Как отмечается, В.Орбан, который встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне ранее на этой неделе, сказал, что он и Т.Мей договорились по этому вопросу, что имеет решающее значение для около 95 тыс. венгров , которые уже работают в Соединенном Королевстве.

Также отмечается, что, по неофициальным оценкам, этот показатель значительно выше.

"Мы договорились о том, что положение венгров, которые уже работают в Великобритании сегодня, не ухудшится в будущем до тех пор, пока ситуация британцев, которые работают в Венгрии, а не будет ухудшаться также", - сказал В.Орбан.

С 2004 года, когда Венгрия вступила в ЕС, сотни тысяч венгров переехали на работу в богатые страны Западной Европы, в основном в Германию, Великобританию и скандинавские страны.

Как сообщал УНН, рассмотрение апелляции британского правительства на решение Высокого суда о том, что для Brexit требуется одобрение парламента, назначено на 5 декабря .