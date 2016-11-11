В.Орбан: Brexit не повлияет на мигрантов-рабочих из Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что положение работающих в Англии венгерских мигрантов не ухудшится после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, В.Орбан, который встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне ранее на этой неделе, сказал, что он и Т.Мей договорились по этому вопросу, что имеет решающее значение для около 95 тыс. венгров , которые уже работают в Соединенном Королевстве.
Также отмечается, что, по неофициальным оценкам, этот показатель значительно выше.
"Мы договорились о том, что положение венгров, которые уже работают в Великобритании сегодня, не ухудшится в будущем до тех пор, пока ситуация британцев, которые работают в Венгрии, а не будет ухудшаться также", - сказал В.Орбан.
С 2004 года, когда Венгрия вступила в ЕС, сотни тысяч венгров переехали на работу в богатые страны Западной Европы, в основном в Германию, Великобританию и скандинавские страны.
Как сообщал УНН, рассмотрение апелляции британского правительства на решение Высокого суда о том, что для Brexit требуется одобрение парламента, назначено на 5 декабря .