В.Орбан: Brexit не вплине на мігрантів-робітників з Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що становище працюючих в Англії угорських мігрантів не погіршиться після виходу Великої Британії з ЄС (Brexit), передає УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначається, В.Орбан, який зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей у Лондоні раніше на цьому тижні, сказав, що він і Т.Мей домовилися з цього питання, що має вирішальне значення для близько 95 тисяч угорців, які вже працюють у Сполученому Королівстві.
Також зазначається, що, за неофіційними оцінками, цей показник значно вищий.
"Ми домовилися про те, що положення угорців, які вже працюють у Великій Британії сьогодні, не погіршиться у майбутньому до тих пір, поки ситуація британців, які працюють в Угорщині, не буде погіршуватися також", - сказав В.Орбан.
З 2004 року, коли Угорщина вступила до ЄС, сотні тисяч угорців переїхали на роботу в багатші країни Західної Європи, в основному в Німеччину, Велику Британію та скандинавські країни.
Як повідомляв УНН, розгляд апеляції британського уряду на рішення Високого суду про те, що для Brexit потрібно схвалення парламенту, призначено на 5 грудня.