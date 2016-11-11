В.Орбан: Brexit не вплине на мігрантів-робітників з Угорщини

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23266 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 47546 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68534 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138879 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201931 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191348 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211897 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196994 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152414 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153246 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
91 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 26511 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 34145 перегляди

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

2 квітня, 17:20 • 22227 перегляди

У росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, загинув один льотчик - росЗМІ

2 квітня, 17:34 • 21043 перегляди

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 21583 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480735 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317275 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379429 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491279 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124264 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183856 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126619 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161460 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184649 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

В.Орбан: Brexit не вплине на мігрантів-робітників з Угорщини

В.Орбан: Brexit не вплине на мігрантів-робітників з Угорщини

Київ • УНН

 • 8435 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що становище працюючих в Англії угорських мігрантів не погіршиться після виходу Великої Британії з ЄС (Brexit), передає УНН з посиланням на Reuters.

Як зазначається, В.Орбан, який зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою ​​Мей у Лондоні раніше на цьому тижні, сказав, що він і Т.Мей домовилися з цього питання, що має вирішальне значення для близько 95 тисяч угорців, які вже працюють у Сполученому Королівстві.

Також зазначається, що, за неофіційними оцінками, цей показник значно вищий.

"Ми домовилися про те, що положення угорців, які вже працюють у Великій Британії сьогодні, не погіршиться у майбутньому до тих пір, поки ситуація британців, які працюють в Угорщині, не буде погіршуватися також", - сказав В.Орбан.

З 2004 року, коли Угорщина вступила до ЄС, сотні тисяч угорців переїхали на роботу в багатші країни Західної Європи, в основному в Німеччину, Велику Британію та скандинавські країни.

Як повідомляв УНН, розгляд апеляції британського уряду на рішення Високого суду про те, що для Brexit потрібно схвалення парламенту, призначено на 5 грудня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,778.30
Золото
$3,178.42
Tesla
$280.94
Brent
$73.12
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,826.37