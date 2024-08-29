В операционной зоне ОСУВ «Таврия» ситуация стабильная: отражено 3 штурма

Украинские военные в операционной зоне ОСУВ «Таврия» отбили три штурма российских войск на Ореховском направлении возле населенных пунктов Малая Токмачка и Роботино.

Об этом сообщил представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, передает УНН.

В операционной зоне ОСУВ «Таврия» ситуация стабильная. На начало суток было отражено 3 штурма врага на Ореховском направлении в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Роботино - говорит Лиховой.

По его словам, россияне возобновили свою активность именно в Запорожье, потому что ко Дню Независимости враг на 3 дня прекратил свои наступательные действия.

россияне снова начинают прибегать к активности малых пехотных групп, как на плацдармах Херсонщины, так и на Запорожье, а именно Рботинском выступе, где враг не оставляет попыток штурмов - рассказывает представитель ОСУВ «Таврия».Лиховий отмечает, что также работает вражеская артиллерия, БПЛА и авиация.

Напомним,

На фронте произошло 195 боевых столкновений, из них 66 на Покровском направлении. Оккупанты нанесли 3 ракетных, 79 авиаударов и более 4000 обстрелов, ВСУ отбили многочисленные атаки на разных направлениях.