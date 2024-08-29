В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація стабільна: відбито 3 штурми
Київ • УНН
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація стабільна. Українські військові відбили три штурми російських сил біля Малої Токмачки та Роботиного, ворог відновлює активність на Запоріжжі після 3-денної паузи.
Українські військові в операційній зоні ОСУВ "Таврія" відбили три штурми російських військ на Оріхівському напрямку біля населених пунктів Мала Токмачка та Роботине.
Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація стабільна. На початок доби було відбито 3 штурми ворога на Оріхівському напрямку в районі населених пунктів Мала Токмачка та Роботине
За його словами, росіяни поновили свою активність саме на Запоріжжі, бо ло Дня Незалежності ворог на 3 дні припинив свої наступальні дії.
росіяни знову починають вдаватися до активності малих піхотних груп, як на плацдармах Херсонщини, так і на Запоріжжі, а саме Рботинському виступі, де ворог не полишає спроб штурмів
Нагадаємо
На фронті відбулося 195 бойових зіткнень, з них 66 на Покровському напрямку. Окупанти завдали 3 ракетних, 79 авіаударів та понад 4000 обстрілів, ЗСУ відбили численні атаки на різних напрямках.