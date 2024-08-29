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В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація стабільна: відбито 3 штурми

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація стабільна: відбито 3 штурми

Київ • УНН

 • 24504 перегляди

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація стабільна. Українські військові відбили три штурми російських сил біля Малої Токмачки та Роботиного, ворог відновлює активність на Запоріжжі після 3-денної паузи.

Українські військові в операційній зоні ОСУВ "Таврія" відбили три штурми російських військ на Оріхівському напрямку біля населених пунктів Мала Токмачка та Роботине.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація стабільна. На початок доби було відбито 3 штурми ворога на Оріхівському напрямку в районі населених пунктів Мала Токмачка та Роботине

- каже Лиховій.

За його словами, росіяни поновили свою активність саме на Запоріжжі, бо ло Дня Незалежності ворог на 3 дні припинив свої наступальні дії.

росіяни знову починають вдаватися до активності малих піхотних груп, як на плацдармах Херсонщини, так і на Запоріжжі, а саме Рботинському виступі, де ворог не полишає спроб штурмів

- розповідає речник ОСУВ «Таврія».Лиховій зазначає, що також працює ворожа артилерія, БПЛА та авіація.

Нагадаємо

 На фронті відбулося 195 бойових зіткнень, з них 66 на Покровському напрямку. Окупанти завдали 3 ракетних, 79 авіаударів та понад 4000 обстрілів, ЗСУ відбили численні атаки на різних напрямках.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна

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