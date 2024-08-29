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Генштаб: 195 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку

Генштаб: 195 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 27781 перегляди

На фронті відбулося 195 бойових зіткнень, з них 66 на Покровському напрямку. Окупанти завдали 3 ракетних, 79 авіаударів та понад 4000 обстрілів, ЗСУ відбили численні атаки на різних напрямках.

На фронті минулої доби сталося 195 боїв, майже третина - на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 29 серпня, пише УНН.

Протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень. Майже третина з них припадає на Покровський напрямок

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 79 авіаударів, зокрема скинув 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 139 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1314 дронів-камікадзе.

За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один - по РСЗВ на вогневій позиції, один - по засобу ППО, один - по понтонній переправі російських окупантів та ще два – по інших важливих об’єктах ворога.

Як вказано, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку відбулося два ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла двадцяти трьох. Сили оборони відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Білогорівки, Спірного і Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Григорівки, Іванівського, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Двадцять один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк та, найактивніше, біля Неліпівки. По Торецьку завдав сім ударів тринадцятьма керованими авіабомбами.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак. Понад половину з них - в районах Гродівки і Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Українка, Карлівка, Георгіївка, Галицинівка та Костянтинівка, де окупанти 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб захопити наші позиції неподалік Костянтинівки, Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Микільського.

На Оріхівському напрямку, відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Новоданилівки.

На Придніпровському і Гуляйпільському напрямках окупанти наступальних дій вчора не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області рф

- вказали у Генштабі.

ЗСУ: За добу окупанти втратили 1200 військових29.08.24, 08:09 • 29166 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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