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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: 195 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении

Генштаб: 195 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 05:58  •  10321 просмотра

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На фронте произошло 195 боевых столкновений, из них 66 на Покровском направлении. Оккупанты нанесли 3 ракетных, 79 авиаударов и более 4000 обстрелов, ВСУ отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

На фронте за прошедшие сутки произошло 195 боев, почти треть - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 29 августа, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений. Почти треть из них приходится на Покровское направление

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 79 авиаударов, в частности сбросил 96 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4000 обстрелов, из них 139 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1314 дронов-камикадзе.

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один - по РСЗО на огневой позиции, один - по средству ПВО, один - по понтонной переправе российских оккупантов и еще два - по другим важным объектам врага.

Как указано, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении произошло два инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки дошло до двадцати трех. Силы обороны отбивали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки.

На Северском направлении Силами обороны отбито пять атак неподалеку Белогоровки, Спирного и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Белой горы, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

Двадцать один раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Пивничное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, активнее всего, возле Нелиповки. По Торецку нанес семь ударов тринадцатью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 66 атак. Более половины из них - в районах Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Украинка, Карловка, Георгиевка, Галициновка и Константиновка, где оккупанты 30 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник совершил шесть попыток захватить наши позиции неподалеку Константиновки, Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковал со стороны Никольского.

На Ореховском направлении, отбито два штурма захватчиками украинских позиций в районах Работино и Новоданиловки.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий вчера не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области рф

- указали в Генштабе.

ЗСУ: За добу окупанти втратили 1200 військових29 августа 2024, 05:09 • 22710 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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