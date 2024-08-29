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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1200 военных

ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1200 военных

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 05:09  •  22029 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях террористов за последние сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 612390 человек, 8571 танк и 16699 бронемашин.

За последние сутки оккупанты потеряли 1200 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 29.08.24:

- Личный состав: 612390 (+1200).

- Танки: 8571 (+3).

- Бронированные боевые машины: 16699 (+18).

- Артиллерийские системы: 17549 (+27).

- РСЗВ: 1174.

- Средства ППО: 939 (+1).

- Самолеты: 368.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 14369 (+21).

- Крылатые ракеты: 2556 (+3).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 23706 (+52).

- Специальная техника: 2965 (+15).

Информация уточняется.

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