ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1200 военных
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях террористов за последние сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 612390 человек, 8571 танк и 16699 бронемашин.
За последние сутки оккупанты потеряли 1200 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 29.08.24:
- Личный состав: 612390 (+1200).
- Танки: 8571 (+3).
- Бронированные боевые машины: 16699 (+18).
- Артиллерийские системы: 17549 (+27).
- РСЗВ: 1174.
- Средства ППО: 939 (+1).
- Самолеты: 368.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 14369 (+21).
- Крылатые ракеты: 2556 (+3).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 23706 (+52).
- Специальная техника: 2965 (+15).
Информация уточняется.
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