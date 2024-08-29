ЗСУ: За добу окупанти втратили 1200 військових
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати терористів за останню добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 612390 осіб, 8571 танк та 16699 бронемашин.
За останню добу окупанти втратили 1200 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 29.08.24:
- Особовий склад: 612390 (+1200).
- Танки: 8571 (+3).
- Броньовані бойові машини: 16699 (+18).
- Артилерійські системи: 17549 (+27).
- РСЗВ: 1174.
- Засоби ППО: 939 (+1).
- Літаки: 368.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14369 (+21).
- Крилаті ракети: 2556 (+3).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 23706 (+52).
- Спеціальна техніка: 2965 (+15).
Інформація уточнюється.
На фронті відбулося 148 боєзіткнень: ЗСУ відбивають масовані атаки окупантів - Генштаб 26.08.24, 23:47 • 24802 перегляди