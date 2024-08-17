В ОП провели брифинг для партнеров по подготовке энергетического сектора Украины к зиме

Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба вместе с представителями центральных органов исполнительной власти провел брифинг для партнеров Украины, где обсуждали обеспечение потребностей энергетического сектора и подготовку к осенне-зимнему периоду, пишет УНН.

В режиме видеоконференции участие приняли представители иностранных дипломатических миссий, международных организаций, областных военных администраций и органов местного самоуправления. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что при условии надлежащего финансирования и проведения необходимых ремонтных работ до конца года можно восстановить почти 3 ГВт генерации электроэнергии.

Он также сообщил, что благодаря поддержке партнеров в Украине уже работают газосжигательные установки, которые обеспечивают распределенную генерацию и поддерживают энергосистему страны. Министр подробно рассказал участникам встречи о приоритетных потребностях для восстановления, ремонта и запуска генерации на объектах, поврежденных российскими ракетными ударами, а также для реализации проектов распределенной генерации и обеспечения объектов критической инфраструктуры резервными источниками питания.

Василий Шкураков, и.о. министра развития громад, территорий и инфраструктуры, проинформировал о потребностях регионов и отдельных городов Украины в блочно-модульных и модульных котельных, отметив, что партнерская помощь уже удовлетворяет значительную часть этих запросов, в частности в Харькове и Харьковской области. Также обсуждались потребности в когенерационных установках и генераторах, которые помогут обеспечить стабильную работу энергосистемы.

Напомним

В результате вражеских атак без электричества остались потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Из-за повреждения газопроводов более тысячи абонентов в четырех областях остались без газа.