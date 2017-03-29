В ООН осудили задержание участников мирных протестов в Беларуси

В заявлении эксперт ООН охарактеризовал расправы власти Беларуси над мирными акциями протеста 25 и 26 марта.

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"События, произошедшие в минувшие выходные, явно демонстрируют преднамеренный характер репрессивных мер и неприкрытое возвращение правительства к прежней политике массовых репрессий против граждан, отстаивающих или помогают другим отстаивать свои права, закрепленные в конституции страны и в международных договорах", - заявил он.

Поводом для протестов стало принятие указа, предусматривающего наказание тех, кто официально работает менее 183 дней в году и не зарегистрирован как безработный.

М.Харасти подчеркнул, что сотни демонстрантов подверглись физическому насилию, были арестованы без всяких оснований и затем либо были осуждены на заключение или приговорены к штрафу. При этом на три дня исчез оппозиционер Николай Статкевич, которого выпустили из КГБ.

Специальный докладчик ООН по правам человека в Республике Беларусь призвал власти прекратить запугивание и насилие. Он добавил, что будет внимательно следить за ситуацией и призвал международное сообщество начать диалог с белорусскими правозащитниками и всеми, кто выступает за мирные демократические перемены.

Напомним, 25 марта представители правоохранительных органов препятствовали сбора участников "Марша рассерженных белорусов", который оппозиция намеревалась провести в центре Минска в связи с празднованием Дня свободы.

По данным общественной организации "Центр гражданских свобод", только в Минске 25 марта в субботу были задержаны около 1000 человек.