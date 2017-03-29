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В ООН засудили затримання учасників мирних протестів у Білорусі

В ООН засудили затримання учасників мирних протестів у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Масові затримання, фізичні розправи та залякування учасників мирних протестів у Білорусі є навмисними репресивними заходами по відношенню до вільним громадянам. Про це заявив спеціальний доповідач ООН з прав людини в Республіці Білорусь Міклош Харасті, передає УНН з посиланням на прес-центр ООН.

У заяві експерт ООН охарактеризував розправи влади Білорусі над мирними акціями протесту 25 і 26 березня.

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“Події, що відбулися минулими вихідними, явно демонструють навмисний характер репресивних заходів і неприкрите повернення уряду до колишньої політики масових репресій проти громадян, що відстоюють або допомагають іншим відстоювати свої права, закріплені в конституції країни і в міжнародних договорах,” — заявив він.

Приводом для протестів стало прийняття указу, що передбачає покарання тих, хто офіційно працює менше 183 днів на рік і не зареєстрований як безробітний.

М.Харасті підкреслив, що сотні демонстрантів зазнали фізичного насильства, були заарештовані без всяких підстав і потім або були засуджені на ув’язнення або засуджені до штрафу. При цьому на три дні зник опозиціонер Микола Статкевич, якого випустили з КДБ.

Спеціальний доповідач ООН з прав людини в Республіці Білорусь закликав владу припинити залякування і насильство. Він додав, що буде уважно стежити за ситуацією і закликав міжнародне співтовариство розпочати діалог з білоруськими правозахисниками і всіма, хто виступає за мирні демократичні зміни.

Нагадаємо, 25 березня представники правоохоронних органів перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів”, який опозиція мала намір провести в центрі Мінська у зв’язку зі святкуванням Дня волі.

За даними громадської організації "Центр громадянських свобод", лише в Мінську 25 березня у суботу було затримано близько 1000 осіб.

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