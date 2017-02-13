В ООН сегодня собираются обсудить защиту инфраструктуры от терактов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В зале Совета безопасности ООН сегодня собираются обсудить вопросы защиты критической инфраструктуры от террористических атак. Об этом говорится в повестке дня заседаний ООН, передает УНН.
Как отмечается в повестке дня, вопрос сопровождает письмо постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко от 1 февраля 2017 года на имя Генсека.
"Имею честь препроводить этим концептуальную записку для запланированных на 13 февраля 2017 года открытых дебатов по вопросу о защите жизненно важных объектов инфраструктуры от террористических нападений. Буду благодарен за распространение этого письма и приложения к нему как документа Совета безопасности", - говорится в письме .
Вероятным результатом дебатов, как отмечается, может быть взятие Совбезом к рассмотрению вопроса о принятии резолюции, направленной на мобилизацию международных усилий по предотвращению террористических нападений на жизненно важные объекты инфраструктуры и реагирования на них путем укрепления потенциала стран и повышение их устойчивости к таким угрозам и содействие налаживанию сотрудничества между государствами в этой области.
Указано, что открытые дебаты будут проведены 13 февраля 2017 года в 10:00 по местному времени в зале Совета безопасности.
Перед Совбезом ООН, как ожидается, выступят такие докладчики: начальник Канцелярии Генерального секретаря Мария Луиза Рибейру Виотти; заместитель Генерального директора Организации по запрещению химического оружия Хамид Али Рао; Специальный советник Генерального секретаря Международной морской организации по вопросам обеспечения безопасности на море и облегчения морского судоходства Крис Трелони; Старший советник по вопросам науки и нераспространения Фонда защиты демократии и бывший заместитель Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Олли Хейнонен; и представители частного сектора (подлежит подтверждению).