В ООН сьогодні збираються обговорити захист інфраструктури від терактів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 43124 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 108239 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 114462 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 100081 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 118692 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 79550 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 88936 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97287 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88755 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 207405 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1м/с
33%
Популярнi новини

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 16808 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 24351 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 24244 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 25562 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 17001 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 114452 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 207397 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 359326 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 294763 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 403661 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 24465 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 22017 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 100077 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 27901 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 32681 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

В ООН сьогодні збираються обговорити захист інфраструктури від терактів

Київ • УНН

 • 8746 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. В залі Ради безпеки ООН сьогодні збираються обговорити питання захисту критичної інфраструктури від терористичних атак. Про це йдеться у порядку денному засідань ООН, передає УНН.

В ООН сьогодні збираються обговорити захист інфраструктури від терактів

Як зазначається у порядку денному, питання супроводжує лист постпреда України при ООН Володимира Єльченка від 1 лютого 2017 року на ім'я Генсека.

"Маю честь перепровадити цим концептуальну записку для запланованих на 13 лютого 2017 року відкритих дебатів з питання про захист життєво важливих об'єктів інфраструктури від терористичних нападів. Буду вдячний за поширення цього листа та додатки до нього як документа Ради безпеки", - йдеться у листі.

Ймовірним результатом дебатів, як зазначається, може бути взяття Радбезом до розгляду питання про прийняття резолюції, спрямованої на мобілізацію міжнародних зусиль з запобігання терористичних нападів на життєво важливі об'єкти інфраструктури і реагування на них шляхом зміцнення потенціалу країн і підвищення їх стійкості до таких загроз та сприяння налагодженню співробітництва між державами в цій області.

Вказано, що відкриті дебати будуть проведені 13 лютого 2017 року 10 годині за місцевим часом у залі Ради безпеки.

Перед Радбезом ООН, як очікується, виступлять такі доповідачі: начальник Канцелярії Генерального секретаря Марія Луїза Рібейру Віотті; заступник Генерального директора Організації по забороні хімічної зброї Хамід Алі Рао; Спеціальний радник Генерального секретаря Міжнародної морської організації з питань забезпечення безпеки на морі і полегшення морського судноплавства Кріс Трелоні; Старший радник з питань науки і нерозповсюдження Фонду захисту демократії і колишній заступник Генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Оллі Хейнонен; і представники приватного сектора (підлягає підтвердженню).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,521.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,605.60