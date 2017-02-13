В ООН сьогодні збираються обговорити захист інфраструктури від терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В залі Ради безпеки ООН сьогодні збираються обговорити питання захисту критичної інфраструктури від терористичних атак. Про це йдеться у порядку денному засідань ООН, передає УНН.
Як зазначається у порядку денному, питання супроводжує лист постпреда України при ООН Володимира Єльченка від 1 лютого 2017 року на ім'я Генсека.
"Маю честь перепровадити цим концептуальну записку для запланованих на 13 лютого 2017 року відкритих дебатів з питання про захист життєво важливих об'єктів інфраструктури від терористичних нападів. Буду вдячний за поширення цього листа та додатки до нього як документа Ради безпеки", - йдеться у листі.
Ймовірним результатом дебатів, як зазначається, може бути взяття Радбезом до розгляду питання про прийняття резолюції, спрямованої на мобілізацію міжнародних зусиль з запобігання терористичних нападів на життєво важливі об'єкти інфраструктури і реагування на них шляхом зміцнення потенціалу країн і підвищення їх стійкості до таких загроз та сприяння налагодженню співробітництва між державами в цій області.
Вказано, що відкриті дебати будуть проведені 13 лютого 2017 року 10 годині за місцевим часом у залі Ради безпеки.
Перед Радбезом ООН, як очікується, виступлять такі доповідачі: начальник Канцелярії Генерального секретаря Марія Луїза Рібейру Віотті; заступник Генерального директора Організації по забороні хімічної зброї Хамід Алі Рао; Спеціальний радник Генерального секретаря Міжнародної морської організації з питань забезпечення безпеки на морі і полегшення морського судноплавства Кріс Трелоні; Старший радник з питань науки і нерозповсюдження Фонду захисту демократії і колишній заступник Генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Оллі Хейнонен; і представники приватного сектора (підлягає підтвердженню).