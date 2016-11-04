В ООН не считают неправомерным задержание 10 человек по "делу 2 мая" в Одессе

Как отмечается, среди задержанных - девять граждан Украины и один россиянин.

"Внимательно рассмотрев аргументы инициаторов жалобы и ответ правительства, эксперты пришли к выводу, что изложение ситуации каждой из сторон не противоречит друг другу. Предоставленная информация не позволила членам рабочей группы прийти к выводу, что задержание этих десяти человек носило произвольный характер", - говорится в сообщении.

Как отмечается в выводах рабочей группы, 2 мая в Одессе произошли ожесточенные столкновения, в результате которых были убиты 48 человек. 42 человека сгорели или задохнулись в здании Дома профсоюзов, который, вероятно, протестующие забросали "коктейлями Молотова".

В регулярных докладах миссии ООН по наблюдению за ситуацией с правами человека в Украине отмечается, что расследование трагических событий в Одессе продвигается очень медленно.

Рабочая группа по произвольным задержаниям была создана в 1991 году. Ей было поручено расследование случаев предполагаемого произвольного лишения свободы, несогласия с нормами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека или в других международно-правовых актах по этому вопросу, признанных соответствующими государствами.

Мандат Группы прямо предусматривает рассмотрение заявлений отдельных лиц. Это означает, что ее действия основываются на праве людей во всем мире обращаться с жалобами о неправомерном задержании. Эксперты получают также информацию от представителей организаций по правам человека, или от семей лиц, ставших жертвами произвольного задержания.

Члены Группы расследуют обстоятельства задержания и, в случае необходимости, представляют заключения и рекомендации соответствующим правительствам.