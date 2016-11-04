В ООН не вважають неправомірним затримання 10 людей у "справі 2 травня" в Одесі

Як зазначається, серед затриманих - дев'ять громадян України і один росіянин.

"Уважно розглянувши аргументи ініціаторів скарги і відповідь уряду, експерти прийшли до висновку, що виклад ситуації кожної зі сторін не суперечить один одному. Надана інформація не дозволила членам робочої групи прийти до висновку, що затримання цих десяти чоловік носило довільний характер", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у висновках робочої групи, 2 травня в Одесі відбулися запеклі зіткнення, у результаті яких було вбито 48 осіб. 42 людини згоріли або задихнулися в будівлі Будинку профспілок, який, імовірно, протестуючі закидали "коктейлями Молотова".

У регулярних доповідях місії ООН зі спостереження за ситуацією з правами людини в Україні відзначається, що розслідування трагічних подій в Одесі просувається надзвичайно повільно.

Робоча група з безпідставних затримань була створена в 1991 році. Їй було доручено розслідування випадків передбачуваного довільного позбавлення волі, незгоди з нормами, закріпленими у Загальній декларації прав людини або в інших міжнародно-правових актах з цього питання, визнаних відповідними державами.

Мандат Групи прямо передбачає розгляд заяв окремих осіб. Це означає, що її дії грунтуються на праві людей у ​​всьому світі звертатися зі скаргами про неправомірне затримання. Експерти отримують також інформацію від представників організацій з прав людини, або від сімей осіб, які стали жертвами довільного затримання.

Члени Групи розслідують обставини затримання і, в разі необхідності, подають висновки і рекомендації відповідним урядам.